Secondo il portale francese parecchi club avrebbe sondato l'attaccante francese in uscita dal Psg, tra questi anche l'Inter

Il caso Mbappé sta entrando nel vivo, sono giorni caldissimi attorno all'attaccante francese del Psg. Nei giorni scorsi la dirigenza parigina ha ricevuto un'offerta importante, 300 milioni di euro, da un club saudita, l'Al-Hilal dove in questa stagione giocheranno Sergej Milinkovic-Savic e il senegalese Kalidou Koulibaly.

"Ma oggi è in programma un incontro telefonico tra Psg e Barcellona per discutere dell'interesse degli spagnoli per l'attaccante francese", riporta L'Equipe.