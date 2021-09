Ceferin: “Non mi dispiacerebbe Real, Juve e Barça via. Perez si lamenta e poi…Mbappe”

Il presidente della Uefa torna ad attaccare duramente i tre club che hanno promosso la Superlega

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin , ha sfoderato un nuovo attacco nei confronti dei tre club che hanno promosso la Superlega. Ceferin ha addirittura ammesso che non gli dispiacerebbe se Real Madrid, Barcellona e Juventus lasciassero la UEFA definendo i loro rispettivi dirigenti come "incompetenti".

"Non mi dispiacerebbe se andassero via, è molto divertente che vogliano creare una nuova competizione e allo stesso tempo vogliano giocare la Champions League in questa stagione ", ha detto Ceferin in un'intervista a Der Spiegel. "Tutti e tre i club - secondo Ceferin - hanno dirigenti semplicemente incompetenti. Hanno cercato di uccidere il calcio. Florentino Perez? Si lamenta e dice che il club può sopravvivere solo con una Super League e poi prova a ingaggiare Kylian Mbappé per 180 milioni di euro".