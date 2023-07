SM – Scamacca, ritorno di fiamma Inter: pronta l’offerta per provare a convincere il West Ham

Gianluca Scamacca è un obiettivo concreto dell'Inter, alla ricerca di un centravanti dopo che la trattativa per riportare in nerazzurro Romelu Lukaku è evaporata. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, per Scamacca, che è in uscita dal West Ham, i nerazzurri potrebbero anche mettere sul piatto un'offerta da 18-20 mln di euro per convincere il club inglese.