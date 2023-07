L’irritazione di Ten Hag, Ausilio: i retroscena della trattativa tra Inter e United per Onana

"È stato a questo punto che i media italiani hanno iniziato a parlare dei vari passaggi dell'accordo. All'interno dello United c'era perplessità e non poca irritazione per le notizia sull'arrivo di Onana dato come imminente, intuendo che la notizia non fosse altro che una tattica per mettere fretta allo United al prezzo richiesto dall'Inter. C'era, in verità, un divario significativo nelle valutazioni. La prima offerta, del valore di 40 milioni di euro più 5 di extra, è stata fatta la sera del 5 luglio. Ten Hag voleva Onana sul volo per New York per il tour pre-campionato dello United, e ha mostrato frustrazione per i ritardi".