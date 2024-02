3 gol, un assist e una prestazione da incorniciare: Issiaka Kamate è stato il grande protagonista del successo per 7-0 dell'Inter Primavera contro il Bologna. Il numero 10 nerazzurro ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il 7-0 rifilato ai rossoblu: "Oggi è andato tutto bene, sono molto contento per la squadra, siamo riusciti a fare tanti gol, siamo stati concreti sotto porta e l'abbiamo portata a casa. Era molto importante vincere. Noi non molliamo mai, anche quando loro sono finiti in 10 siamo rimasti concentrati e abbiamo sempre cercato di fare la partita per portare a casa i 3 punti.