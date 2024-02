Stankovic 7 Segna un gol, sfiora il secondo, colpisce una traversa, fa sembrare tutto facile in mezzo al campo. (dal 20' st Zanchetta 6,5 Entra a partita già decisa, si limita a far girare il pallone)

Sarr 7,5 Con il suo continuo movimento e la sua velocità manda in crisi Amey e Svoboda. Fa da sponda, accelera, fa ammonire avversari. Cerca in tutti i modi il gol, lo trova facendosi trovare pronto su una corta respinta del portiere avversario. A tratti incontenibile. (dal 20' st Spinaccè 6,5 Ha modo di mettere a referto un assist, va vicino al gol)

Quieto 6,5 Abbina come al solito qualità e spirito di sacrificio. (dal 20' st Mosconi 7 Entra e regala ad Akinsanmiro un pallone che va solo spinto in rete, nel finale si toglie la soddisfazione del primo gol con la Primavera)

Chivu 7 Squadra carica e sul pezzo fin dal primo minuto e gara subito in discesa: non c'era modo migliore per ripartire in campionato e avvicinarsi all'impegno europeo di Youth League.