Daniele Quieto, centrocampista offensivo dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo di oggi contro il Frosinone, arrivato grazie a un suo gol a inizio ripresa: "Un successo davvero importante, una vittoria che mancava da troppo tempo, adesso dobbiamo dare il massimo nelle partite che mancano per poi arrivare pronti alla fase finale. Il Frosinone è una buona squadra, ha saputo metterci in difficoltà nel secondo tempo, poi siamo stati a fare gol e soprattuto a non prenderlo.