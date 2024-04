Di Maggio 7 Subito in clima partita, corre e si inserisce andando più volte alla conclusione, sfiorando il gol. (dal 38' st Zarate sv)

Stankovic 6 Cerca di non limitarsi alla giocata elementare, con il rischio di sbagliare qualcosa. Non la sua giornata migliore, resta a galla con espserienza e senso della posizione. (dal 38' st Bovo sv)

Berenbruch 6,5 Prestazione generosa, corre in tutte le zone del campo appoggiando la manovra offensiva. Con un po' di cattiveria in più avrebbe anche trovato la rete.

Kamate 5,5 Altra prestazione opaca per il francese: qualche lampo qua e là, ma da lui si pretende molto di più. (dal 38' st De Pieri sv)

Spinaccè 5,5 Svirgola un pallone dopo pochi minuti e si demoralizza, prova a rendersi utile facendo da sponda ma commette qualche errore di troppo in fase di appoggio. (dall'11' st Owusu 6 Entra per fare la prima punta, dopo pochi minuti si allarga in fascia. Qualche accelerata interessante)

Quieto 7 Si accentra spesso per trovare la giocata giusta, ha qualche occasione ma preferisce non calciare. Nella ripresa trova il gol che sblocca l'incontro e gli restituisce fiducia e convinzione. (dal 26' st Lavelli 6 In pochi minuti dimostra di avere qualità da non sottovalutare)

Chivu 6 Serviva vincere: missione compiuta. Per brillantezza e pulizia di gioco, ripassare più avanti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.