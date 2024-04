Inter - Torino ha confermato ancora una volta la qualità dei nerazzurri, che conquistano altri tre punti. Il popolo di San Siro è pronto a fare festa e a invadere le strade di Milano. Queste le parole di Massimiliano Farris a Inter TV dopo il match: "Oggi si è respirato un clima di festa bellissimo, ce lo ricorderemo. Il Toro è un avversario scomodo, li ringraziamo per la passerella e non è scontato nel mondo del calcio di oggi. Ce l'hanno regalata: onore a loro, hanno onorato la partita. Bellissimo festeggiare con una vittoria e con l'ennesimo clean sheet. Anche se non siamo alla caccia disperata di record i ragazzi faranno partite serie".

"Percorso? Ci siamo detti che probabilmente ancora non ci rendiamo conto. Poi leggi i giornali, vedi l'affetto della città. Simone ha sempre dato grande spazio allo staff. Ci siamo detti che è bellissimo e che ce lo vogliamo gustare fino all'ultimo secondo. Il gruppo? Simone ha già fatto riferimento alla tourneé estiva in Giappone, c'erano ragazzi nuovi. A luglio e ad agosto non hanno lesinato energie e entusiasmo sul campo. Lì è nata la coesione del gruppo. A Riad in quelle due partite siamo andati in svantaggio a scapito della Juve, lì c'è stata la reazione. Qualità più bella? Coesione ma dentro ci sono altre parole. Veramente piacevole lavorare con questi ragazzi, seriamente e in allegria. I risultati si sono visti. Vado se no parte il pullman...", ha concluso Farris a Inter TV.