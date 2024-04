Con Inzaghi ci siamo detti che siamo liberi senza tensione, godiamoci il riscaldamento, è una cosa bella: è un momento particolare per noi, non vogliamo perderci un secondo. Un ciclo con lui? Sì, l'abbiamo iniziato qualche anno fa e lui ha superato l'esame: in un top club bisogna dimostrare coi fatti, ha dimostrato di essere bravo e vincente, meglio di così non si può trovare. Lui è giovane e ambizioso, vogliamo continuare a vivere questo ciclo, che prima o poi terminerà, ma non siamo nemmeno a metà percorso.