Fedez denuncia hater ma sbaglia persona e mostra foto di un tifoso dell’Inter estraneo ai fatti

Durante la puntata di "Muschio selvaggio" Fedez si è scagliato contro un hater che aveva fatto ironia sul suo tumore, ma è incappato in un errore di persona. “Questa è la tua faccia da ca.., quando avrai i cogl... di mettere anche nome e cognome, potrai identificarti come uomo”. L'immagine mostrata, però, era quella di un altro utente, dal nickname Wazza, che ha reso noto l'accaduto con un video sui social: "Grazie Fedez, che non verifica le fonti, e mi mette alla pubblica gogna". L'utente ha manifestato l'intenzione di querelare Fedez per l'accaduto.