CorSera – Lite per presunte foto rubate, ragazzo querela 2 interisti: “E volevano dicesse Milan…”

"Immediatamente si è avvicinato un uomo alto e biondo per chiedergli se avesse fatto foto o video ai suoi amici giocatori dell’Inter e la risposta è stata no. I due calciatori però, non convinti, si sarebbero avvicinati al ragazzo e lo avrebbero trascinato fuori dal locale, pretendendo di vedere il cellulare. «Trovandosi in evidente difficoltà anche numerica, il nostro assistito non ha opposto resistenza e ha subito l’imbarazzante situazione - racconta l’avvocato Stefano Tutino -. Sono state visionate le sue foto personali e anche i suoi profili social e non hanno trovato nulla, proprio perché non c’era nulla».