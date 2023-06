Foot Mercato – Lukaku, spunta l’Al-Hilal: offerta da 20 mln. “Rom interessato ma chiede di più”

Il centravanti di proprietà del Chelsea, in trattativa per rimanere all'Inter, ha ricevuto una proposta dall'Arabia Saudita

Non solo l'Inter per il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti, di proprietà del Chelsea, quest'anno era in prestito ai nerazzurri e il suo desiderio primario è quello di rimanere a Milano. C'è ancora da trovare un accordo con il Chelsea, nel frattempo Lukaku ha ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita.