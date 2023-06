Pedullà – Centrocampo, l’Inter fa all-in su Frattesi, ma in corsa anche Milinkovic: le ultime

"L’Inter vuole fare all-in su Frattesi (che piace a Juventus e soprattutto Roma). Milinkovic Savic piace a Inzaghi, ma i discorsi con il Sassuolo sono avviati". Due piste, dunque, per il centrocampo dell'Inter: da una parte frattesi, dall'altra Milinkovic-Savic, di cui si parla tanto in queste ore in ottica nerazzurra. Sullo sfondo resta invece lo scambio Kessié-Brozovic. Quel che è certo, comunque, è che l'intenzione dell'Inter è prendere un grande centrocampista a Inzaghi. Il mercato in entrata è pronto ad accendersi...