Lukaku vuole rimanere. Più volte l'attaccante belga ha manifestato la volontà di continuare a vestire la maglia nerazzurra dopo il suo ritorno a Milano. Come sottolinea Tuttosport, il club nerazzurro lo vuole riprendere, ma non spendere 20 milioni fra prestito e ingaggio. "Il belga chiederà meno di stipendio, ma non è certo che il Chelsea abbassi le sue pretese; club londinese che quasi certamente chiederà Onana".