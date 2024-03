Le condizioni di Frattesi e Calhanoglu in vista della difficile trasferta di Bologna per l'Inter, ultima tappa prima dell'Atletico

"Sospiro di sollievo per Frattesi. Alla fine, non c’è stato bisogno di effettuare accertamenti: il fastidio e le sensazioni non esattamente positive spuntate mentre si stava scaldando per entrare con il Genoa sono tutte scomparse. Tanto che ieri, alla ripresa dopo il giorno di riposo concesso da Inzaghi, l’ex Sassuolo si è allenato più o meno regolarmente con i compagni". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle condizioni fisiche di Frattesi, una notizia confermata anche da Fcinter1908.it. L'ex centrocampista del Sassuolo sta bene e già oggi tornerà pienamente in gruppo.