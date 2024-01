GdS – Frattesi, pensa a Eriksen: un gol può cambiare tutto. I piani di Inzaghi

Un gol da 3 punti, una gioia irrefrenabile condivisa con tutto lo stadio, una sorta di liberazione dopo una prima parte di stagione forse non all'altezza delle aspettative, sue e dell'opinione pubblica. La corsa sfrenata di Frattesi dopo il gol partita contro il Verona rappresenta tante cose , per un giocatore che non vede l'ora di diventare sempre più protagonista. E chissà che quanto successo sabato non possa rappresentare l'inizio di qualcosa di nuovo per l'ex Sassuolo. E c'è anche un precedente che può dargli ulteriore fiducia.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Adesso sarà dura non considerare più Frattesi. Un gol può cambiare tutto e il passato lo insegna: Eriksen dice nulla? La punizione vincente in Coppa Italia contro il Milan fu la svolta. A differenza di Christian, Davide deve inserirsi in una concorrenza spietata: togliere minuti a Barella, Calhanoglu o Mkhitaryan è dura. Ma l'Inter si avvia verso una parte di stagione intensa: in Arabia, in Supercoppa, sicuramente ci sarà bisogno di Frattesi, che potrebbe trovare tanto spazio. A fine febbraio torna la Champions League. E se è vero che Mkhitaryan è un intoccabile e ha rinnovato fino al 2026, è vero anche che il 21 gennaio l'armeno compirà 35 anni: non è da escludere che, con un Davide così, possa essere gestito in alcune situazioni".