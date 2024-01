Inter, panchina d’oro e Frattesi uomo copertina: cosa c’è dietro uno dei segreti di Inzaghi

Frattesi scalpita — L’ex Sassuolo scalpita per avere più spazio a disposizione, in campionato è partito titolare soltanto una volta, ma in rosa è chiuso da un trio inossidabile - Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella - a cui Inzaghi difficilmente rinuncia. L’allenatore, però, sa che può lanciare Frattesi nella mischia in qualsiasi momento, visto che il centrocampista da subentrato ha fatto male tanto quanto un totem come Lautaro quando è stato inserito a gara in corso. Come sempre il Toro porta l’esempio per tutti i compagni, avendo siglato 4 reti in 27’ a Salerno e quella decisiva a Salisburgo nel finale dopo essere partito dalla panchina.

Panchina d'oro — In una stagione fitta di impegni e in cui a volte gli infortuni hanno condotto a scelte forzate in tutti i reparti, il peso specifico delle riserve è risultato decisivo per il primato in campionato e la qualificazione con due turni d’anticipo in Champions. Se Lautaro e Frattesi hanno contribuito con i gol, diversi sono stati gli assist sfornati dai subentrati come Arnautovic (contro il Monza), Cuadrado (Fiorentina e Napoli), Dumfries (Torino) e Dimarco (Bologna in Coppa Italia). Via via l'apporto della panchina nerazzurra è diventato una costante e allo stesso tempo una variabile a cui fare ricorso, cambiando lo spartito nelle zone chiave come gli esterni o il centrocampo.

Escludendo l’impiego limitato - per ragioni distinte - dei vari Cuadrado, Klaassen e Sensi, l’allenatore ha dato fondo a tutta la rosa a disposizione con l’obiettivo di avere una doppia alternativa in ogni ruolo. Una fetta di titolo d’inverno è riconducibile anche a questa scelta e da Monza in poi sarà arruolabile anche l'ultimo arrivato, Tajon Buchanan, che potrà sia far rifiatare Dumfries sia colmare il vuoto apertosi per i guai fisici di Cuadrado", si legge.

