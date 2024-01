Intervenuto come ospite a TV Play, canale Twitch di calciomercato.it, Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha sganciato la bomba clamorosa

Intervenuto come ospite a TV Play, canale Twitch di calciomercato.it, Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha sganciato la bomba clamorosa: Karim Benzema, in rotta in Arabia Saudita con l'Al Ittihad, potrebbe essere un nome per l'Inter in caso di addio di Alexis Sanchez a gennaio. Ecco le sue parole: