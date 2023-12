Futuro Inter, Steven Zhang ha mandato un messaggio chiaro a dirigenti e Zilliacus

Lo stesso ha risposto a chi lo ha contattato per un possibile ingresso in società, come avvenuto qualche tempo fa all’ex ministro Cottarelli

Pur lontano da Milano, dove Steven Zhang non transita da inizio stagione (si era parlato di un suo ritorno in Italia per il derby del 16 settembre e a tutt’oggi il rientro in sede non è avvenuto) il massimo dirigente ha sempre fatto passare ai suoi stessi dirigenti un solo messaggio: resto in sella. Lo stesso ha risposto a chi lo ha contattato per un possibile ingresso in società, come avvenuto qualche tempo fa all’ex ministro Cottarelli che voleva presentare la sua idea di azionariato popolare con Interspac o al magnate finlandese Thomas Zilliacus".