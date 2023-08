Gazzetta: “Inter, si proietta una doppia permanenza Gosens-Correa: i dettagli”

Correa

"Il 28enne non vuole lasciare l'Inter ed è molto legato a Simone Inzaghi, che al momento ha in lui il terzo attaccante della rosa: diventerà inevitabilmente il quarto in graduatoria appena sarà acquistato un centravanti. Allo stesso momento, però, in casa Inter si è più scontenti di lui rispetto a quanto lo si è del tedesco e non si disdegnerebbero offerte a ora mai pervenute. Si è parlato di Arabia Saudita, ma di concreto ancora non c'è stato nulla e quindi Correa resta dov'è salvo colpi di scena d'agosto. Inzaghi d'altronde lo ha voluto in prima persona - forte della complicità ai tempi della Lazio - e lo ha sempre difeso pubblicamente, anche se i tifosi paiono aver perso le speranze di vederlo sbocciare come sulla carta potrebbe fare: anche allenatore e club, ora, sono allineati al sentimento popolare. È probabile quindi che le parti si confronterebbero concretamente nel caso in cui si aprisse uno spiraglio su un'acquirente per l'argentino, ma le telecamere di sicurezza di viale della Liberazione non vedono nessuno in fila per citofonare in sede".