Inter-Scamacca, retroscena Gazzetta: “A chi gli sta vicino ha confidato che…”

L'Inter ha deciso: per l'attacco tutto su Gianluca Scamacca . Lo ha scelto la società e lo ha scelto anche Simone Inzaghi, che caldeggia molto il suo arrivo. Racconta infatti La Gazzetta dello Sport: "Scamacca è il favorito di Inzaghi, almeno il primo dopo il no della società su Alvaro Morata, sul quale l’allenatore aveva espresso il gradimento totale.

Lo stesso attaccante spinge per raggiungere Milano e l’ha confidato a chi gli sta vicino. Non sfugga un particolare: l’Inter è una squadra molto italiana, aspetto che non può non far piacere a un giocatore del nostro Paese, a maggior ragione se nel giro della Nazionale come Scamacca. Restano quei 5 milioni da limare. Sensazioni? All’inizio della prossima settimana il momento della verità".