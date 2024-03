E' fissata per domani l'udienza di Francesco Acerbi alla Procura Federale della Figc, con il difensore dell'Inter che dovrà spiegare quanto accaduto domenica sera in Inter-Napoli con Juan Jesus. Ma cosa sta provando in questi giorni il giocatore? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Acerbi, per quanto possibile, riprende oggi l’allenamento quotidiano: ad Appiano alle 15 si raduna ciò che resta dell’Inter dispersa tra le nazionali e presente pure il difensore finito nel tritacarne. Sarebbe voluto essere anche lui al caldo della Florida con gli altri azzurri e una delle cose che più l’hanno ferito in questa storia è proprio l’essersi visto respinto dalla Nazionale. Ieri il difensore si è tenuto alla larga dal centro sportivo, in cui il giorno prima aveva incontrato la dirigenza nerazzurra, e si è dedicato interamente alla famiglia.

Nessuna comunicazione pubblica: non è certo il momento di usare i social, di cui il difensore di Inzaghi fa comunque un uso moderato. Nonostante i colloqui con la società, la sua linea difensiva non è comunque cambiata di un’unghia: al procuratore federale domani ribadirà di non aver detto o fatto nulla di razzista, che la parola era “nero”, senza la g, ed era stata usata per rivolgere un semplice “ti faccio nero” a Juan Jesus. Insomma, un presunto grande misunderstanding . Deciderà la Procura Federale che relazionerà poi al Giudice Sportivo: rischia non meno di dieci turni di stop. Si legge all’articolo 28 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva: «Il calciatore che commette una violazione per comportamento discriminatorio è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato»".