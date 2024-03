"C'è un'immagine che non può sciogliere definitivamente i dubbi su quanto accaduto tra Acerbi e Juan Jesus e soprattutto su quanto detto dal primo, ma è significativa e senz'altro sarà oggetto di analisi in queste ore da parte della Procura federale per ricostruire quanto accaduto". Lo sostiene Sky Sport, che mostra una sequenza molto particolare a proposito di quanto avvenuto in Inter-Napoli di domenica scorsa con i due difensori protagonisti.