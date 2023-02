Gds – Inter, non solo l’attivo da fare è di 30 mln e non 60: c’è di più. E infatti i dirigenti…

Buone notizie sul fronte mercato per l'Inter: la cifra da raccogliere per la prossima sessione è molto diversa rispetto alle previsioni

"Il primo aspetto, innanzitutto: non sono più 60 i milioni di euro che il club dovrà realizzare attraverso le cessioni entro il 30 giugno. La cifra corretta è la metà, ovvero 30 milioni. E questo già di per sé diminuisce la pressione su un’operazione in uscita da concludere in fretta, subito dopo la fine della stagione, entro la chiusura del bilancio in corso", scrive la Rosea.