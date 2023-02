Inter, la mossa di Zhang: via da San Siro, scelta l’area per lo stadio. E Steven svela…

Il Milan ha fatto sapere di aver deciso il futuro del proprio stadio: via da San Siro e soprattutto via dall'Inter. Adesso arriva anche la decisione di Steven Zhang: anche il club nerazzurro avrà il suo stadio e non sarà il Meazza. Il presidente nerazzurro ha un piano B operativo, che sta per diventare il piano A. "C’è già un’area individuata, all’interno del comune di Milano. Di più: si tratta di un terreno privato e la società nerazzurra ha in essere un accordo blindato con l’imprenditore proprietario della zona. La location è top secret, ma non passerà molto tempo perché le carte vengano svelate. Cosa manca? Fondamentalmente, l’Inter vuole avere la certezza che su San Siro davvero non c’è alcuna chance di procedere".