Gds – Inter, Zhang promette un mercato da scudetto. Attivo? Non sono più 60 mln. Oaktree…

Il prossimo anno il club nerazzurro vorrà puntare alla seconda stella, per farlo bisognerà alzare l'asticella

Gianni Pampinella

L'Inter è a caccia della seconda stella e per stamparla sul petto servirà alzare l'asticella in estate. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Steven Zhang è pronto ad andare al rilancio. "Il compito della dirigenza non sarà semplice. Servirà inventiva, creatività. Servirà sfruttare i mercati con i club più ricchi, i dirigenti non sono preoccupati. Sono convinti di riuscire ad allestire un organico di qualità elevata, che non partirà in seconda fila la prossima stagione".

"Ma in questo senso arrivano in soccorso i numeri. Quelli relativi a un ammontare dei ricavi necessari provenienti dalle cessioni che si riduce. E pure quelli che chiamano in causa il cammino in Champions League, dunque la possibilità di approdare ai quarti di finale con tutti i benefici economici del caso. Il primo aspetto, innanzitutto. Non sono più 60 i milioni di euro che il club dovrà realizzare attraverso le cessioni entro il 30 giugno. La cifra corretta è la metà, ovvero 30 milioni. Ma la cifra può essere ancora ridotta. L’Inter contro il Porto non si gioca solo la gloria di un accesso tra le prime otto d’Europa, ma anche una cifra intorno ai 20 milioni di euro, tra il premio qualificazione della Uefa e l’automatico futuro incasso di San Siro per il quarto di finale. Vorrebbe dire quasi annullare la necessità di un addio immediato".

"Per intendersi: questo non significa che, nel caso, l’Inter non opererebbe in uscita sul prossimo mercato. Ma potrebbe farlo con maggiore calma. Ragionando sulla strategia e non sulla necessità. Viaggiare verso l’autofinanziamento, per l’Inter, è ancora oggi un traguardo lontano dall’essere raggiunto. Ma va pure ricordato che, dei famosi 275 milioni di euro del finanziamento di Oaktree (scadenza maggio 2024), ce ne sono circa 130 che ancora non sono stati utilizzati. C’è spazio, dunque, per immaginare un’Inter in grado di dire la sua sul mercato. Orgoglio e creatività: questa è la via per riavvicinare uno scudetto che ora è solo un miraggio, ma che Zhang vuole torni a essere l’obiettivo principale".

(Gazzetta dello Sport)