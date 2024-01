Giorno: “Chi offre di meglio in Europa? Ecco il centrocampo Inter 2024-25”

Piotr Zielinski sta valutando, ha un contratto in scadenza a giugno col Napoli e già la scorsa estate ha sfiorato l’addio in direzione Arabia

L'Inter vuole piazzare al più presto l'ennesimo colpo top a centrocampo. E' Piotr Zielinski l'obiettivo dei nerazzurri per giugno a parametro zero, per andare a formare un reparto davvero top in Europa. Spiega Il Giorno: "Piotr Zielinski sta valutando, ha un contratto in scadenza a giugno col Napoli e già la scorsa estate ha sfiorato l’addio in direzione Arabia, salvo virare all’indietro e rinviare ogni decisione di un anno. Sperava, forse, che nel frattempo arrivasse dal club di De Laurentiis una proposta importante, messa invece sul tavolo dall’Inter.