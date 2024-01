TS – Icardi e Wanda riprovano a bussare all’Inter: la risposta del club

Icardi vuole tornare — Icardi, però, vorrebbe - non da oggi - tornare nella “sua” Inter. Sì, perché l’argentino non ha mai dimenticato i colori nerazzurri, anche se la separazione nel 2019 fu traumatica, con la frattura netta con compagni, tecnico, società e ambiente. In fondo Icardi è indissolubilmente legato all’Inter: ci ha giocato sei stagioni, ha segnato ben 124 gol (è l’ottavo bomber di tutti i tempi, anche se presto verrà superato dall’amico e connazionale Lautaro Martinez, arrivato a quota 119), è stato capitano per diversi anni. Ma quell’addio, nato proprio dalla scelta di Spalletti e Marotta di togliergli la fascia nel febbraio 2019, non è stato all’acqua di rose. Non è stato per motivi di bilancio - anche se la sua cessione al Psg portò poi quasi 50 milioni, 48 di plusvalenza - e dunque un rientro alla Kakà o Ibrahimovic, per fare due esempi con il vicino Milan, non sarebbe semplice da far digerire ai tifosi che non hanno mai risparmiato critiche al giocatore e alla sua compagna.

L'Inter smentisce — I nuovi rumors sulla voglia di tornare sono stati rilanciati martedì sera a “La Vita in Diretta” da Roberto Alessi, direttore del settimanale di gossip “Novella 2000”. Voci - smentite seccamente dai dirigenti nerazzurri - evidentemente rilanciate dalla vittoria di Wanda nell’edizione italiana di “Ballando con le stelle”: «Lei è un procuratore, e qui vi do un piccolo scoop, e a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano». Dichiarazione arrivata circa dopo 48 ore dal post di fine anno di Icardi su Instagram nel quale il bomber del Galatasaray, scriveva così: «Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024». Inutile dire che quel “nuove opportunità”, legato alle frasi di Alessi, abbia avuto un importante tam tam sui social.

I motivi del no — Al di là di tutto, però, come detto, il suo ritorno oggi è, di fatto - col mercato aperto mai dire mai su nulla -, impossibile. Per svariati motivi: questioni banalmente tecniche (Inzaghi con o senza l'eventuale partenza di Sanchez avrebbe comunque bisogno di una seconda punta, non di un uomo d'area), economiche (l'Inter lo potrebbe prendere solo in prestito e non potrebbe certamente dargli i quasi 10 milioni di euro che il giocatore percepisce di ingaggio al Galatasaray fra fisso e bonus), di ambiente e Wanda. Marotta e Ausilio, infatti, dopo quanto successo fra febbraio e agosto 2019 difficilmente accetterebbero di sedersi al tavolo con l'argentina per trattare il contratto del marito. Senza di lei... chissà", si legge.

(Fonte: Tuttosport)

