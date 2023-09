Giovanili Inter, preso Dilan Zarate: altro 2007 dalla Spagna, è il terzo. Tutti gli acquisti

Aymen Zouin (2006), a titolo definitivo dal Liventina; Victor Marangione (2006), a titolo definitivo dall'Enotria; Anas El Mahboubi (2007), a titolo definitivo dal CE San Gabriel; Roberts Kukulis (2007), a titolo definitivo dal SK Super Nova; Hugo Humanes Gomez (2007), a titolo definitivo dal Real Madrid; Dilan Zarate Hidalgo (2007), a titolo definitivo dal Girona; Andrea Di Palma (2007), a titolo definitivo dall'Accademia Inter; Gabriel Salviato (2009), a titolo definitivo dal Padova; Oumar Diallo (2005), esercitato il diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo dalla Casertana; Paolo Raimondi (2005), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Parma; Antonio Scaravilli (2005), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Genoa; Alberto Mocchetti (2006), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como; Luca Sardella (2006), a esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dalla Cremonese; Arturo Conti (2007), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como; Federico Pavan (2008), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como;