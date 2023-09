Nel corso di una diretta Twitch sul canale di FcInter1908, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato qualche pillola della sua chiacchierata con Simone Inzaghi, soffermandosi così sul nuovo acquisto Davy Klaassen: "Non lo vede come regista, non è un'alternativa a Calhanoglu. Vi posso dire che le recensioni che ha avuto dicono che è un altro Mkhitaryan: e l'idea che possa essere quel tipo di giocatore, gli piace tantissimo".