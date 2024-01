FIFA, Guardiola miglior coach 2023. Il messaggio a Inzaghi: “Solo io so quanto l’Inter…”

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha vinto il premio come The Best FIFA Men's Coach Award for 2023, il miglior allenatore per la FIFA nella passata stagione. Era ovviamente il tecnico favorito dopo la vittoria del triplete con il Manchester City. Ha superato gli altri due candidati finalisti, Spalletti - il primo ha riportato lo scudetto a Napoli, e Inzaghi che è riuscito a condurre la sua Inter in finale contro la formazione di Pep.