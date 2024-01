Inzaghi oggi a Londra: sfida Guardiola e Spalletti per il “The Best” Fifa

Un blitz a Londra di poche ora, prima di partire per Riad: Simone Inzaghi è infatti tra i tre candidati per il premio "The Best" Fifa

Un blitz a Londra di poche ora, prima di partire per Riad. L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi oggi volerà nel Regno Unito, è infatti tra i tre candidati per il premio "The Best" Fifa. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport: "Prima di volare in Arabia, oggi per Inzaghi un altro aereo, destinazione Londra. Il tecnico nerazzurro parteciperà alla cerimonia del FIFA “The Best” dove è in lizza come miglior allenatore 2023 assieme a Luciano Spalletti e Pep Guardiola. Dopo la cerimonia, ritorno nella notte a Milano.