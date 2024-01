Inter, tutto sulla Supercoppa: regolamento, date e dove vedere in tv il trofeo

Nelle sfide giocate in Supercoppa sono due i successi biancocelesti. I nerazzurri nelle ultime due finali della competizione hanno alzato il trofeo: nel 2022 e nel 2023. La squadra di Simone Inzaghi è la formazione di Serie A che conta più vittorie in tutte le competizioni di questa stagione (19 su 27 gare giocate) ed è anche quella che conta più gol segnati in totale (58, oltre due di media a partita).

L'AVVERSARIO | LAZIO — Le ultime due vittorie ottenute dalla Lazio in Supercoppa Italiana sono state con Simone Inzaghi in panchina, nel 2017 e nel 2019. La Lazio arriva da cinque successi consecutivi considerando tutte le competizioni, con tre clean sheets nel parziale. In campionato, la formazione guidata da Maurizio Sarri, occupa in questo momento la quinta posizione con 33 punti, frutto di 10 vittorie e 3 pareggi. Il capocannoniere dei capitolini è Ciro Immobile, con sette reti realizzate tra tutte le competizioni.

SUPERCOPPA ITALIANA: LE DATE — SEMIFINALI

INTER-Lazio: venerdì 19 gennaio 2024 ore 20:00 (ora italiana)

Napoli-Fiorentina: giovedì 18 gennaio 2024 ore 20:00 (ora italiana)

FINALE

Lunedì 22 gennaio 2024 ore 20:00 (ora italiana)

IN CASO DI PAREGGIO, SUBITO I CALCI DI RIGORE — Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore: non è prevista la disputa dei tempi supplementari.

AMMONIZIONI E DIFFIDE — Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…);

un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV — Inter-Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana 2024, si disputerà venerdì 19 gennaio alle 20 (ora italiana) a Riyadh, all'Al-Awwal Park Stadium, e verrà trasmessa in diretta su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it

