"Gudmundsson, 27 anni a giugno, è senza dubbio una delle rivelazioni del campionato, in Serie A ha capito di poter fare la differenza e per questo, oggi, la sua preferenza è quella di rimanere in Italia. Chiaramente non è una scelta definitiva, anche perché sul giocatore è forte, per esempio, l'interesse del Tottenham che ha gennaio ha già fatto affari col Genoa. Già, il club rossoblù chiaramente è un protagonista fondamentale della vicenda perché a inizio 2023 ha già detto di no a proposte da 20 milioni (Fiorentina). La richiesta di partenza è 35, ma è assai probabile che la cifra si alzi perché su Gudmundsson, oltre all'Inter e al Tottenham, c'è pure la Juventus".

"L'Inter sta ragionando su quale sia l'offerta migliore per provare a strappare la pole-position in questa affollata corsa. Chiaramente i nerazzurri non potranno lottare con i milioni dei club inglesi - a meno che non arrivi una cessione importante come quella di Onana a finanziare il mercato -, ma hanno giovani che potrebbero interessare molto a una società come il Genoa.

Per esempio un elemento che intriga è Mattia Zanotti, terzino destro, titolare dell'Under 21 azzurra e in netta crescita al San Gallo, dove è andato in prestito secco. Un altro profilo è quello di Francesco Pio Esposito, pure lui nel giro dell'Under 21 e in prestito allo Spezia: attaccante classe 2005, il terzo dei fratelli Esposito è senza dubbio il pezzo pregiato dei canterani nerazzurri in giro per l'Italia".

