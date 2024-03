"Hanno detto chiaramente che per reggere e arrivare in fondo sia in campionato sia in Champions serve salire un altro gradino. A maggior ragione a fronte di una competizione come quella europea che cambierà format e che aggiungerà altre partite al calendario. Ecco: l’Inter vuole salirlo, quel gradino. Marotta e Ausilio vogliono regalare a Inzaghi una squadra per competere ovunque e ovunque contemporaneamente. In ogni reparto è così: un titolare all’altezza di un altro", aggiunge il quotidiano.