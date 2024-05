Poi è toccato al Genoa. Alla fine del mercato invernale del 2022 infatti i dirigenti dei liguri si assicurano il cartellino di Albert Gudmundsson - in scadenza di contratto nel giugno successivo – per 1 milioni e 200 mila euro.

"Davvero una bazzecola se rapportato alla richiesta odierna di Zangrillo che per lasciare andare il suo attaccante principe pretende ora un assegno più di trenta volte superiore a quanto elargito due anni e mezzo fa".

L’estate scorsa, l’AZ Alkmaar ha incassato più di 40 milioni dalla Serie A.

“Reijnders, dopo aver scherzato in Europa contro Milinkovic Savic e la Lazio, è stato comprato dal Milan per 19 milioni di euro, più 4 di bonus, consolidando il suo posto in Nazionale e diventando un elemento prezioso della mediana di Pioli.

Sam Beukema, pagato dal Bologna 9 milioni di euro, è uno dei segreti difensivi della squadra da Champions di Thiago Motta, mentre Jesper Karlsson, prelevato da Sartori sempre dal team di Alkmaar per 11 milioni di euro, non ha sinora sfondato, anche a causa di diversi infortuni. Ma avrà tempo per farlo. Un po’ come Jens Odgaard, arrivato in prestito e che potrà diventare definitivamente un calciatore del Bologna per 5 milioni di euro al termine della stagione qualora venga esercita l’opzione per il suo riscatto.

E per Pantelis Hatzidiakos, calciatore classe ‘97 scelto dal Cagliari per puntellare la propria difesa, pagato un paio di milioni, che tutto sommato si è ben disimpegnato in Sardegna alla sua prima stagione italiana”.

