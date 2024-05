"Il presidente in questi tre anni a me e ai miei ragazzi non ha mai fatto mancare nulla. L'unica cosa che ha fatto mancare è la presenza quest'anno, ma non si è quasi sentita perché ogni settimana c'era un continuo colloquio, ci ha sempre aiutato e io non ho mai avuto nessun problema. Gli obiettivi dell'Inter? Sono sempre i trofei, vincere perché è una squadra fantastica con dei tifosi meravigliosi. Noi cercheremo di migliorarci come abbiamo fatto ogni anno sapendo che non sarà semplicissimo perché troveremo delle squadre che avranno gli stessi obiettivi dell'Inter. I miei ragazzi hanno fatto un campionato straordinario, è un percorso che sarò difficile da ripetere, però abbiamo una società che non è stata solo a guardare quello che succedeva, ma è sempre in continuo movimento. Tutti quanti vogliamo che le cose possano continuare in questo modo".