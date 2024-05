La festa non è ancora finita, ma in casa Inter si pensa alla prossima stagione. Ci sono alcuni rinnovi in agenda che verranno discussi a brevissimo, la volontà è di trattenere tutte le pedine importanti.

"L'idea in viale della Liberazione è dare un'accelerata alle trattative prima della fine del campionato per arrivare alla fumata bianca entro l'inizio della prossima sessione del calciomercato. La priorità è Dumfries che, avendo l'accordo in scadenza nel 2025, se non rinnoverà andrà ceduto nella sessione estiva per un vivere un bis del caso Skriniar", si legge su Gazzetta.it.