Ospite negli studi di SportItalia, Mauro Milanese ha commentato lo striscione esposto da Denzel Dumfries durante la festa scudetto contro Theo Hernandez. "È tutto razzismo, non si può dire niente, è tutto da condannare, non si può dire niente, non si può gioire e stare composti, anche in una sfilata così per lo scudetto dopo 10 ore bisogna stare buoni..."

"A me piace il tifo per la squadra, non andare contro. Ho giocato in Inghilterra, in Australia e mi piace molto quella cultura, però non bisogna neanche esagerare a fare falso moralismo".