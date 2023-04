Inter, le scuse di Lukaku e l’appello: tifosi, stateci vicino. Ad Appiano Big Rom ha…

Al termine della gara contro la Salernitana, l'attaccante belga si è presentato davanti lo spicchio nerazzurro

Gianni Pampinella

Come successo contro la Fiorentina, Romelu Lukaku è stato protagonista di un paio di occasioni clamorose sciupate venerdì contro la Salernitana. Stagione fin qui non molto fortunata per Big Rom che al termine della gara dell'Arechi, si è presentato davanti lo spicchio nerazzurro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il confronto è stato civile, senza eccessi e nato dallo stesso attaccante, che ha ben presente il momento della squadra e l’inquietudine di tutto il tifo nerazzurro.

"Nel dettaglio, Rom ha volutamente chiesto scusa per gli errori in campo e ribadito sconsolato come in questo momento i palloni da lui calciati non ne vogliano proprio sapere di entrare. I tifosi hanno sottolineato che, dal loro punto di vista, non serviva certo scusarsi: conta il sudore, e il belga ne ha versato. Anzi, hanno ribadito di apprezzare la sua prestazione, generosa nonostante i gol sbagliati, e soprattutto la sua volontà di metterci la faccia, a maggior ragione in una situazione così delicata per tutta l’Inter".

"Lukaku ha ribadito anche con i gesti di essere concentrato in vista del Benfica. Le dita picchiettavano sulla testa come per dire “siamo tutti sul pezzo”. E ha poi chiesto fiducia per questo ultimo tratto di strada: sa quanto serva ora una comunione di intenti. «Tieni tu questo gruppo unito, provateci dando il 100%», l’ultimo messaggio al centravanti prima di rientrare nello spogliatoio. Rom ha caricato i compagni ancora più del solito ad Appiano".

(Gazzetta dello Sport)