L’Inter pensa a Conceiçao: primo contatto tra le parti. Questo l’ostacolo più grande

L'Inter che arranca in campionato, sembra aver fatto la sua decisione: a fine anno si cambia. Con ogni probabilità non sarà Simone Inzaghi l'allenatore della stagione 2023/24. Sono tanti i nomi dei tecnici sul taccuino dei dirigenti nerazzurri cui si è aggiunto Sergio Conceiçao come sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Al Porto è considerato un’istituzione e ha ancora un anno di contratto. In città è amatissimo e per i tifosi è il vero intoccabile. Non sarà semplice, dunque, riuscire e strapparlo al presidentissimo Pinto Da Costa, ma l’ambizione di Sergio è enorme e per lui sarebbe difficile dire no all’Inter, anche se dovesse trattarsi di un progetto di ricostruzione. Un primo contatto c’è stato, esplorativo".