L’Inter stacca il pass Champions. Col Torino solo le riserve? Dallo spogliatoio trapela…

Con una giornata d'anticipo l'Inter è riuscita a staccare il pass per la prossima Champions. In un mese e mezzo la squadra di Inzaghi ha scalato posizioni (i nerazzurri erano al settimo posto) centrando l'obiettivo primario per la società. "Non era una banalità la pratica Atalanta, non fosse altro perché l’Inter ha avuto di fatto un allenamento vero per preparare la partita e perché la finale di Coppa Italia aveva assorbito le residue energie mentali della truppa".