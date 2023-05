GdS – Inter, Acerbi annulla Hojlund: è l’antipasto di Haaland?

Hanno brillato praticamente tutti ieri sera. L'Inter vista contro l'Atalanta è una squadra convincente, che può far male a chiunque. Le buone notizie quindi non sono di certo mancate per Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Ma non solo in attacco, dove Lukaku e Lautaro hanno fatto il bello e il cattivo tempo.