"Darmian e Dimarco dovrebbero riprendersi la fascia dopo il riposo con la Salernitana. Intoccabili Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Lautaro e Thuram, anche se l’armeno e il Toro - diffidati al pari di Asllani - con un giallo salterebbero il ritorno a Madrid. Come sempre per le gare interne di Coppa, nessun ritiro. I giocatori hanno dormito a casa e torneranno ad Appiano stamattina per la rifinitura in cui verranno sciolti gli ultimi nodi di formazione e provate le situazioni da calcio piazzato", aggiunge il quotidiano.