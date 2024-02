Vigilia di Champions League per nerazzurri e colhoneros, in campo domani a San Siro: pochi dubbi per i due tecnici

Fabio Alampi Redattore 19 febbraio 2024 (modifica il 19 febbraio 2024 | 22:09)

Vigilia di Champions League per Inter e Atletico Madrid, che si affrontano domani sera a San Siro per l'andata degli ottavi di finale. Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi e Diego Simeone: il tecnico nerazzurro schiera l'undici tipo, con i rientranti Darmian e Dimarco sulle fasce e de Vrij al centro della difesa al posto dell'infortunato Acerbi.