Inter, attacco atomico: al top in Europa. Lautaro, Thuram e Calhanoglu da record

Calhanoglu è il secondo marcatore dell'Inter alle spalle ovviamente di capitan Lautaro. L'argentino con la Lazio non ha segnato, ma si è confermato vivo ed elettrico, fra rigore conquistato, una traversa colpita e tanti altri spunti. Il "Toro" è fermo - per così dire... - a 20 gol totali, mentre è salito a quota 10 il suo gemello Thuram (il suo record in una singola annata è di 16 nella stagione scorsa col Borussia Mönchengladbach)".

"Dunque, col tap-in vincente del francese, Inzaghi si ritrova con tre giocatori in doppia cifra. Nessuno in Italia è come l'Inter, ma anche in Europa i nerazzurri sono al vertice di questa speciale graduatoria insieme a due top club come Manchester City e Real Madrid. Guardiola può contare su Haaland (19 gol), Alvarez (13) e Foden (11), mentre Ancelotti su Bellingham (17), Rodrygo (12) e Joselu (10), con Vinicius, condizionato dagli infortuni, comunque a un passo dalla doppia cifra (9). Prendendo in esame i cinque campionati principali del Vecchio Continente, nessun'altra squadra è come queste tre. Psg e Bayern, nonostante i 26 gol a testa di Mbappé e Kane, non hanno ancora altri giocatori arrivati almeno a 10, così come Liverpool (Salah 18, Jota e Gapko 9), Arsenal, Barcellona o Bayer Leverkusen.