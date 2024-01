Solo City e Real Madrid come l’Inter: Inzaghi ne manda tre in doppia cifra. L’attacco vola

Ieri ne sono arrivati tre, ma sarebbero potuti essere molti di più per quanto creato sotto porta. L'attacco (ma non solo) dell'Inter vola, per la gioia di Inzaghi e dei tifosi, che si divertono da matti a veder giocatore questa bellissima squadra. La speranza è che ne arrivino altrettanti (potrebbero bastare) contro il Napoli lunedì sera nella finale della Supercoppa Italiana. Ma, in generale, l'Inter è una squadra che sa produrre in fase offensiva come pochi in Europa.