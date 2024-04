Entrambi difensori centrali, entrambi col contratto in scadenza nel 2026 e ceduti in prestito in questa stagione rispettivamente da Barcellona (al Girona) e Real Madrid (all’Alaves)

Marco Astori Redattore 19 aprile - 08:15

Presi Zielinski e Taremi, l'Inter ha ora messo il mirino in ottica mercato sulla difesa, con la dirigenza che vuole completare il reparto con un innesto di livello. E spuntano due nuovi giovani secondo Tuttosport: "Non erano in campo al Montjuic e all’Etihad, ma Eric Garcia e Rafa Marin sono due giocatori che potrebbero rientrare nei discorsi di mercato dell’Inter nei prossimi mesi. Entrambi difensori centrali, entrambi col contratto in scadenza nel 2026 e ceduti in prestito in questa stagione rispettivamente da Barcellona (al Girona) e Real Madrid (all’Alaves).