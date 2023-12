Sky – Bastoni in Inter-Udinese, domani il giorno del rientro in gruppo. Pavard…

Il punto sugli infortunati di casa Inter direttamente da Sky Sport. Si avvicina la sfida contro l’Udinese in programma sabato a San Siro, ecco le novità dal collegamento di Matteo Barzaghi: “Oggi ha lavorato ancora a parte Alessandro Bastoni, così come Benjamin Pavard. Era già previsto, domani Bastoni dovrebbe tornare in gruppo per tornare a disposizione con l’Udinese. È importante riaverlo, un’opzione in più per la difesa. Pavard ne avrà per altri 15 giorni circa invece”, ha detto il giornalista.